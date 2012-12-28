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В России
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сегодня, 17:58

В РФ почти втрое вырос спрос на тренеров искусственного интеллект в РФ

За последний год количество вакансий с ключевыми словами «AI-тренер» или «обучение ИИ» увеличилось почти втрое, сообщил «Известиям» руководитель направления Java-разработки «Рексофт» Зураб Белый.

При этом еще два года назад такого направления на рынке не существовало, подчеркнул эксперт. По его словам, быстрое развитие генеративного ИИ и потребность в его адаптации под конкретные бизнес-задачи вызвали резкий рост спроса на специалистов по взаимодействию человека и искусственного интеллекта. В России такие вакансии в основном появляются у стартапов и крупных компаний.

«Основные обязанности AI-тренеров включают анализ сложных тем, проверку фактов, оценку и редактирование текстов, а также работу с источниками. Поэтому профессия AI-тренера и развитие ИИ в целом может частично или полностью заменить некоторые традиционные специальности — например, копирайтеров, контент-менеджеров, начинающих юристов, специалистов первого уровня техподдержки», — сказал Зураб Белый.

По его словам, можно предположить, что спрос на специалистов по работе с ИИ в первом полугодии 2025 года окажется в 4–6 раз выше, чем за такой же период годом ранее. В начале 2025 года динамика сохранилась или даже усилилась в сравнении с 2024 годом.

Только за 2024 год количество вакансий, связанных с ИИ, на платформе «Авито Работа» увеличилось более чем в четыре раза, что свидетельствует о фундаментальном сдвиге в запросах бизнеса, заявил «Известиям» управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

«В маркетинге, например, появился спрос на специалистов, умеющих работать с нейросетями для генерации контента, анализа аудитории и персонализации коммуникаций. Компании ищут маркетологов нового типа — тех, кто может не только придумывать креативные концепции, но и эффективно использовать инструменты вроде ChatGPT, Midjourney для создания текстов, изображений и даже видео», — объяснил эксперт.

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