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В России
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30 минут назад
После отмены комиссии по ипотеке россиян ждут изменения
Комиссии за льготные ипотечные кредиты — это суммы, которые банки взимают с застройщиков за каждый льготный кредит, выдаваемый покупателям их новостроек.
В настоящее время банки взимают комиссии с застройщиков за каждую льготную ипотеку, оформленную покупателями жилья. В более редких случаях бремя возлагается на покупателя. Размер комиссий составляет в среднем 4-19% от суммы кредита.
Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский отметил, что после отмены комиссий может вырасти количество отказов в оформлении ипотеки. По словам эксперта, банку невыгодно будет выдавать кредиты без компенсации затрат на обеспечение льготной ставки со стороны государства.
«Сейчас льготная программа подразумевает компенсацию банком большей части разницы между льготной и рыночной ставками, но все же не покрывает ее в полном объеме», — цитирует издание собеседника.
Путиловский добавил, что процесс может привести к снижению выдачи ипотеки. В таких условиях застройщики могут сократить число новых проектов, стремясь за счет снижения предложения удержать цены, спрогнозировал эксперт.
Спикер обратил внимание на то, что после отмены комиссий затраты будут пытаться переложить на покупателя. При этом цены на жилье падать не будут, в том числе из-за опережающей инфляции, — резюмировал Путиловский.
Ранее сообщалось, что Банк России с 1 июля ограничит выдачу ипотеки и автокредитов. На займы не смогут рассчитывать клиенты с высокой долговой нагрузкой.
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