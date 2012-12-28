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В России
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24 минуты назад
В Минздраве хотят обязать выпускников медвузов работать в госклиниках
Не отработавшим срок придется возместить бюджету затраты на обучение в тройном размере.
В документе подчеркивается, что речь идет о выпускниках, которые отучились за счет федерального, регионального или местного бюджетов. За отказ выполнять обязанность по отработке с выпускников предлагается взимать штраф в трехкратном размере расходов бюджета на его обучение.
Сохраняется система и целевого обучения, после которого выпускник устраивается работать в конкретное медучреждение. Но и для «целевиков» санкции за невыполнение обязательств также предусмотрены. Отказ от работы будет караться штрафом в размере трехкратной общей стоимости обучения.
Говоря о необходимости жестких санкций, авторы идеи отмечают, что сейчас в стране сложилась негативная практика, первокурсники учатся в качестве «целевиков», заведомо зная, что исполнять обязанности по трудоустройству они не будут.
По их словам, новые штрафы фактически являются и не штрафами, а беспроцентными образовательными кредитами, рассрочкой. В случае принятия документа, новые правила вступят в силу уже 1 января 2026 года.
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