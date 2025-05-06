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сегодня, 13:16

В Брянской области сгорело почти все село после атаки дронов

Многие семьи остались без крова, а инфраструктура села серьезно пострадала.

Почти все село Кирилловка в Брянской области сгорело после атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), — пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По данным авторов канала, речь идет о селе Кирилловка в Климовском районе Брянской области. Как сообщал губернатор региона Александр Богомаз, 3 мая населенный пункт атаковали дроны ВСУ, которые сбросили на дома мирных жителей взрывные устройства. В результате этой атаки сгорело шесть жилых зданий.

Как рассказали местные жители, огонь в итоге распространился по всему селу. В настоящий момент сгорели уже десять домов, повреждения получили еще около 25. Люди опасаются, что через несколько дней населенный пункт просто перестанет существовать.

«Люди тушат пожары самостоятельно — из-за опасности с воздуха пожарные просто не могут добраться до горящих домов. Вывоз лежачих больных также затруднен», — говорится в сообщении.

Всего в течение прошедшей ночи с 21.00 до 04.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что 32 беспилотника уничтожили над территорией Брянской области, еще 22 — над территорией Воронежской области, 19 — над территорией Московского региона, десять БпЛА сбито над территорией Пензенской области, девять — над территорией Калужской области, шесть — над территорией Белгородской области, два БпЛА — над территорией Липецкой области, два БпЛА — над территорией Самарской области, один БпЛА — над территорией Владимирской области, один БпЛА — над территорией Курской области, один БпЛА — над территорией Ростовской области.
беспилотники
атака
пожар
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