В Минпросвещения заявили о росте зарплат учителей в РФ на 12,3%

В первом полугодии 2024 года в России зафиксировано увеличение среднемесячной заработной платы педагогов школ до 71,4 тысячи рублей, что на 12,3% выше показателей аналогичного периода 2023 года.