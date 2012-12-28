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В России
36
41 минуту назад

В Минпросвещения заявили о росте зарплат учителей в РФ на 12,3%

В первом полугодии 2024 года в России зафиксировано увеличение среднемесячной заработной платы педагогов школ до 71,4 тысячи рублей, что на 12,3% выше показателей аналогичного периода 2023 года.

В первом полугодии 2024 года в России зафиксировано увеличение среднемесячной заработной платы педагогов школ до 71,4 тысячи рублей, что на 12,3% выше показателей аналогичного периода 2023 года, — передает ТАСС со ссылкой на данные Минпросвещения России.

Согласно информации, полученной от Росстата, в январе-июне 2024 года средняя зарплата педагогов общего образования составила 71,4 тысячи рублей, что подтверждает рост на 12,3% по сравнению с первыми шестью месяцами 2023 года.

Зарплаты других категорий педагогических работников также показали положительную динамику: средний доход в дошкольном образовании достиг 55,6 тысячи рублей, увеличившись на 15,1%; в сфере дополнительного образования детей средняя зарплата составила 66,1 тысячи рублей, что на 14,4% выше предыдущего года; преподаватели и мастера производственного обучения в колледжах получили в среднем 71,7 тысячи рублей, что на 13,1% больше, чем в прошлом году.

Мониторинг систем оплаты труда, проведённый министерством в октябре-ноябре 2024 года, выявил, что в 10 регионах России минимальная ставка зарплаты учителей соответствует или превышает минимальный размер оплаты труда, равный 19 242 рублям. Наивысшие ставки за 18 часов учебной нагрузки в неделю определены в Москве — 65 189 рублей, и в Санкт-Петербурге — 47 542 рубля. Наименьшие ставки зарегистрированы в Амурской области и Республике Алтай — 5 531 и 5 859 рублей соответственно.

С 2023 по 2024 год в 57 регионах страны увеличились ставки заработной платы, причём прирост варьировался от 0,5% (22 рубля) в Ненецком автономном округе до 55% (26 279 рублей) в Санкт-Петербурге.

Кроме того, средняя учебная нагрузка на учителей в стране уменьшилась. В сельской местности она составила 24,9 часа против прошлогодних 25 часов, а в городской — 27,4 часа, что на единицу ниже по сравнению с 28 часами в 2023 году.
учителя
зарплаты
экономика
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