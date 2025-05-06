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сегодня, 09:59
Собянин сообщил об отражении атаки на Москву 19 беспилотников
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении над столичным регионом 19 беспилотников.
По его словам, дроны летели к Москве с разных направлений. Налеты проходили несколькими волнами, сперва сообщалось об уничтожении пяти БПЛА, затем одного, трех и десяти дронов. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ отразили атаку, уничтожив в столичном регионе 19 беспилотников противника.
На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Обломки одного БПЛА упали в районе Каширского шоссе. Специалисты экстренных служб работают на местах ЧП, принимаются все необходимые меры.
В столичных аэропортах вводился план «Ковер», который включается при появлении в небе опасных летательных аппаратов. Воздушные гавани Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево временно не принимали и не отправляли самолеты. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, соответствующее решение было принято с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позднее аналогичные запреты были введены в аэропортах Саратова, Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля, Самары, Волгограда и Калуги, — пишет Lenta.ru.
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