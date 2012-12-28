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сегодня, 16:58
При нападении на сотрудников ДПС в Махачкале погибли трое полицейских
Пресс-служба МВД по Дагестану сообщает, что, по предварительным данным, в перестрелке погибли трое полицейских.
По предварительным данным, семеро человек пострадали в перестрелке на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова города Махачкалы.
Уточняется, что один сотрудник полиции погиб на месте, ещё двоих, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализировали бригадами скорой помощи в РКБ им. Вишневского. Ещё двоих тяжелораненых также госпитализировали в этот стационар.
Ранены оказались и двое гражданских лиц, в том числе девочка 17 лет. Тяжесть состояния врачи оценивают, как среднюю. Все пострадавшие проходят обследование и получают интенсивную терапию в крупных больницах Махачкалы, где имеется все необходимое для оказания помощи. Вопрос лечения их находится на контроле министра здравоохранения республики Дагестан Ярослава Глазова.
Ранее стало известно, что 5 мая в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. По информации МВД региона, злоумышленники скрылись на служебной автомашине, был введен план «Перехват».
По данным Telegram-канал «112», сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) пытались остановить подозрительный автомобиль для проверки документов. В этот момент из него открыли огонь. Три сотрудника полиции попали под выстрелы и получили ранения, несовместимые с жизнью. По данным канала, нападавших на экипаж ДПС в Махачкале было трое. Одного из преступников полицейские успели ликвидировать ответным огнем. Двое других завладели служебным автомобилем «Фольксваген» и скрылись.
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