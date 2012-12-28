Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Два мотоциклиста погибли у «Ривьеры»
Происшествия
Задержан сбивший насмерть двух мотоциклистов водитель «ВАЗа»
Общество
Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
Происшествия
В Липецке – большое отключение холодной воды
Общество
В Липецке на улице Елецкой с четвёртого этажа выпала женщина
Происшествия
У ЛДПР в Липецкой области новый руководитель
Политика
В районе улицы Катукова потоп: прорвало трубу
Общество
На парковке у школы подожгли «Тойоту Ленд Крузер»
Происшествия
Сегодня в Липецке: горожане любят шелест купюр и начинают протестовать против субботников
Общество
Развалившееся пополам дерево перекрыло дорогу в центре Липецка
Происшествия
Читать все
Цены на бензин остановились в Липецкой области
Экономика
Бывший консультант управления экологии получил четыре года условно за взятку
Происшествия
15-летний школьник попал в больницу после избиения сверстником: родители драчуна заплатят за это 100 000 рублей
Происшествия
Скелет обнаружили в запертом на замок сарае: подробности жуткой истории в Грязях
Происшествия
Ветеран Великой Отечественной войны сегодня празднует 100-летие
Общество
На площади Победы репетируют митинг 9 Мая
Общество
В Липецке установили рекорд России по подъему гигантской гири
Спорт
В Липецке на ночь будут закрыты два оживленных железнодорожных переезда
Общество
На 16 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области небольшие дожди и до +18
Происшествия
Читать все
В России
73
сегодня, 16:07

В массовом ДТП в Подмосковье погиб водитель грузовика

Четыре автомобиля столкнулись на трассе А-113 ЦКАД в Истре, один водитель погиб, еще один получил травмы.

ДТП с участием двух грузовиков, водитель одного из которых погиб на месте, а второго — пострадал, и двух легковушек произошло в Истре, — сообщает подмосковный главк МВД РФ.

По предварительной информации, рано утром на 314-м километре ЦКАД в подмосковной Истре мужчина, управляя грузовым автомобилем Scania, совершил попутное столкновение с грузовиком Mercedes и двумя легковыми автомашинами.

В результате ДТП водитель «Скании» погиб на месте. Водитель «Мерседеса» получил телесные повреждения, — говорится в Телеграм-канале подмосковной полиции.

Уточняется, что от столкновения грузовик Mercedes перевернулся, а из его кузова на проезжую часть высыпался грунт. Кроме того, сильно покорежен седан Opel.

Информации о пострадавших среди водителей легковых автомобилей не поступало.
ДТП
авария
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить