Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
15-летний школьник попал в больницу после избиения сверстником: родители драчуна заплатят за это 100 000 рублей
В России
73
сегодня, 16:07
В массовом ДТП в Подмосковье погиб водитель грузовика
Четыре автомобиля столкнулись на трассе А-113 ЦКАД в Истре, один водитель погиб, еще один получил травмы.
По предварительной информации, рано утром на 314-м километре ЦКАД в подмосковной Истре мужчина, управляя грузовым автомобилем Scania, совершил попутное столкновение с грузовиком Mercedes и двумя легковыми автомашинами.
В результате ДТП водитель «Скании» погиб на месте. Водитель «Мерседеса» получил телесные повреждения, — говорится в Телеграм-канале подмосковной полиции.
Уточняется, что от столкновения грузовик Mercedes перевернулся, а из его кузова на проезжую часть высыпался грунт. Кроме того, сильно покорежен седан Opel.
Информации о пострадавших среди водителей легковых автомобилей не поступало.
0
0
0
0
0
Комментарии