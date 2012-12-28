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29 минут назад

Виноделы из РФ побили 15-летний рекорд по продажам

Прошлый год оказался непростым для многих традиционных винодельческих регионов, в то время как в России наблюдается рост винодельческой отрасли.

Для большинства традиционных винодельческих регионов в мире 2024 год оказался сложным. Глобальное производство упало на 4,8%, до 226 миллионов гектолитров. Это худший результат с 1961 года.

А в российских хозяйствах, напротив, дела идут на лад. Но специалисты предупреждают, что потенциал роста не бесконечен. Чтобы полноценно выйти на мировой рынок, нужно еще многого достичь, — передает РИА Новости.

Гендиректор Международной организации виноградарства и виноделия Джон Баркер заявил, что «жара и засуха, непредсказуемые погодные явления. Кроме того — падение спроса. Худший результат с 1961 года, когда весенние заморозки опустошили основные виноградники в Европе».

По площади виноградников лидирует Испания — 13%. У Франции и Китая по 11, Италии — десять, Турции — шесть, США — пять. И эти земельные угодья сокращаются четвертый год подряд. В 2024 году — на 0,6%, до 7,1 миллиона гектаров. Лишь в Италии небольшой плюс, — добавил Баркер.

И в России положительная динамика. Так, в ГК «Абрау-Дюрсо» прибавили 316 гектаров. Общая площадь виноградников в стране, по данным Минсельхоза, превысила 110 тысяч. Прирост в Крыму — две тысячи, Краснодарском крае — 1,9 тысячи.

В январе произвели 3,4 миллиона декалитров вина — на 18% больше, чем годом ранее. У тихих вин — плюс 16,5%, 2,24 миллиона, игристых — 23,4%, 1,1 миллиона.

Продажи — рекордные за 15 лет, — сообщил вице-президент, член правления РАЭРР Александр Ставцев.

«Порядка полумиллиарда литров... И это примерно столько, сколько отрасль сегодня готова предоставить», — сказал он в рамках акции «Дни российских вин».

Приоритетное направление экспорта — Китай. В первом квартале туда отправили почти 700 тонн, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, — сообщает центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

Всего же за рубеж продали около тысячи тонн. Китаю — 72%, Турции — 18. Также в качестве перспективных эксперты называют некоторые страны СНГ (Казахстан, Киргизия, Узбекистан) и Юго-Восточной Азии. Например, Вьетнам, где наблюдается заметный рост интереса к вину, — рассказал основатель компании Wine Tasting и амбассадор французских производителей в России и странах СНГ Олег Будаев.

По его словам, помогла и госпомощь: ограничение импорта балкового вина, субсидии, стимулирование интереса к российскому продукту через масштабирование таких мероприятий, как дегустационные салоны, выставки и фестивали.

Но всего этого явно недостаточно, — отмечают эксперты.

Площадь виноградников в шесть с лишним раз меньше, чем в Италии, и почти в восемь — Франции. И производителей мало. «По разным оценкам, в России сейчас от 150 до 200 виноделен и винзаводов. Для сравнения: в одном только регионе Бордо — более семи тысяч, по всей Франции — около 35 тысяч. То есть разница с традиционными винными державами колоссальная. Нам есть куда расти и стремиться», — говорит Будаев.

Возможно, имеет смысл вернуться к выпуску фруктовых вин. «Дело в том, что большая часть нашей территории непригодна для винограда, но хорошо растут фрукты и ягоды. Фруктовые вина уже производят в странах ЕАЭС и имеют соответствующие определения в техническом регламенте союза. Кроме того, это поспособствует развитию садоводства и сельского хозяйства», — считает руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. По его мнению, целесообразно определить оптимальные требования к таким винам и ввести зачетный механизм по акцизам, аналогичный виноградным.

Также среди перспективны сладкие и ликерные вина. В этом сегменте качество винограда не так важно, как в сухих винах, и проще конкурировать с тем же Порто. «До санкций российский продукт экспортировали даже в Германию, где много любителей подобного», — подчеркивает эксперт.

Продвижение сладких и полусладких вин имеет смысл и внутри страны. Значительная часть россиян предпочитает именно такое, и, если отказаться от миссии приучить пить исключительно сухое, продажи можно удвоить за три года, — полагает специалист.


вино
экономика
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