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В России
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сегодня, 13:49
Москвичей предупредили о возможных проблемах с доступом в интернет в праздники
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупреждает, что в Москве может быть ограничен доступ в Интернет в праздники.
«Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», — отмечается в сообщении.
Сегодня во время проведения репетиции воздушной части парада в Москве ряд пользователей пожаловались на сбой в работе интернета и мобильной связи. Представители операторов сообщили, что причины сбоев от них не зависят, — передает РИАМО.
5 мая жители Москвы и Подмосковья сообщали о сбоях в работе мессенджера Telegram. Неполадки в функционировании сервиса совпали по времени с проведением репетиции парада Победы в столице, —сообщает ТАСС.
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