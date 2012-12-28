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В России
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54 минуты назад

В РФ с 1 июля ограничат выдачу ипотеки и автокредитов для россиян

С 1 июля 2025 года российские банки будут чаще отказывать в выдаче ипотечных и автомобильных кредитов гражданам, уже имеющим высокую долговую нагрузку.

С 1 июля 2025 года банки будут чаще отказывать в ипотеках и автокредитах тюменцам с высокой долговой нагрузкой. О причинах, по которым введены ограничения, — рассказала управляющая отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

Прежде всего лимиты для банков по ипотеке будут установлены для кредитов с низким первоначальным взносом (до 20%) и для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Таким образом, банки будут ограничены в выдаче ипотеки для заемщиков, которые вынуждены будут отдавать более 50% своего дохода на погашение ипотеки. А еще чаще банки будут отказывать тем, кто отдает 80% своего дохода. Также предполагается ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, так как за последние два года доля таких кредитов в выдачах выросла с 10 до 14%.

Как отметила Елена Никитина, опыт показывает, что ограничения на выдачу кредитов необходимы. Яркий пример — мировой финансовый кризис 2007-2008 годов, который был спровоцирован ипотечным пузырем в США. Кризис не случился бы, если бы люди не набрали столько ипотеки, которую в итоге не смогли выплатить. Банки не были достаточно застрахованы от этого и не смогли в достаточной мере оценить свои риски. Поэтому необходимы как разумные ограничения закредитованности, так и создание банками запасов капитала на случай стрессовых ситуаций, — передает РБК.

«В качестве инструментов мы используем так называемые макропруденциальные лимиты, то есть прямые ограничения для банков и микрофинансовых организаций, и запретительные надбавки для наиболее рискованных кредитов, когда банкам просто невыгодно их выдавать», — рассказала Елена Никитина.

Также она отметила, что в сегменте автокредитования объем выдачи кредитов в 2024 году значительно увеличился — более чем на 50%. Это происходило во многом за счет закредитованных граждан — 60% выдач приходилось на заемщиков, которые отдают половину доходов на выплаты по кредитам.

«С июля 2025 года будут введены лимиты в отношении автокредитов — в зависимости от ПДН и срока кредита. Меры будут касаться и тех случаев, когда деньги берут не для покупки машины, а на любые цели под залог уже имеющегося автомобиля», — добавила Елена Никитина.

Например, если в первом квартале 2025 года доля выдачи кредитов под залог авто у банков и микрофинансовых организаций для клиентов с ПДН от 50% до 80% составляла 29%, то с июля доля не должна превышать 20%. А для клиентов с ПДН выше 80% доля кредитов должна составить не более 5%, тогда как в начале года она составляла 15%.

Также с 1 апреля 2025 года ЦБ установил запретительную надбавку в размере 20% на выдачу кредитов крупным корпоративным заемщикам, в том числе тюменским.
ипотека
автокредит
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