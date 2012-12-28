В РФ с 1 июля ограничат выдачу ипотеки и автокредитов для россиян

С 1 июля 2025 года российские банки будут чаще отказывать в выдаче ипотечных и автомобильных кредитов гражданам, уже имеющим высокую долговую нагрузку.