В России
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52 минуты назад
В Дагестане арестована подозреваемая в подготовке теракта
"Советский районный суд города Махачкалы постановил избрать в отношении подозреваемой в подготовке теракта меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 1 июля", — сказала она.
2 мая сотрудники ФСБ задержали подозреваемую в подготовке теракта.
В телефоне у женщины нашли переписку в Telegram с боевиком, в которой они обсуждали подготовку взрыва и присягу женщины террористической группировке. У преступницы изъяли компоненты для изготовления СВУ.
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