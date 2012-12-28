В России
135
сегодня, 09:34
Член ЦК КПРФ на спорткаре устроил ДТП со смертельным исходом
Chevrolet Camaro, предварительно, члена ЦК КПРФ Дубовенко, выехала на «встречку» и столкнулась с Toyota Camry, после чего произошло столкновение еще двух авто. На месте погибла пассажирка Camry 1957 года рождения, водитель автомобиля доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Других пострадавших нет.
Очевидцы сообщили, что за рулем Camaro был Дубовенко. После случившегося он оперативно закрыл свои страницы в социальных сетях.
Дубовенко — заместитель заведующего отделом организационно-партийной и кадровой работы ЦК партии.
0
0
0
0
0
Комментарии