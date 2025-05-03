У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
В России
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15 минут назад
В Калининградской области - массовые отключения электроэнергии
3 мая в Калининградской области произошли массовые отключения электроэнергии. Вследствие этого в городе были приостановлены движения рельсового транспорта, включая трамвайные маршруты.
Согласно сообщениям Единой дежурно-диспетчерской службы, больше всего сигналов поступает из Ленинградского и Центрального районов. Проблемы с электроэнергией также испытывают жители Черняховска, Гурьевска, Гусева и других городов.
На официальной странице Гусевского городского округа «ВКонтакте» сообщается, что аварийное отключения произошло в нескольких муниципалитетах. «Сработала защита на высоковольтной линии. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения», — говорится в публикации.
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