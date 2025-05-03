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Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области от -3 до +20
Погода в Липецке
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В России
26
25 минут назад

Мошенники начали маскироваться под работников маркетплейсов

Телефонные мошенники придумали еще один способ обманывать доверчивых граждан и похищать их деньги. Они стали представляться сотрудниками маркетплейсов, об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал прокуратуры города Москвы.

В частности, на их уловку попалась 75-летняя жительница столицы, которой позвонил неизвестный и сообщил, что для нее имеется посылка. Для того, чтобы доставить ее домой, нужно было назвать код из СМС, и пенсионерка это сделала. Позже ей позвонили через мессенджер и сообщили, что ее аккаунт в Госуслугах взломан. Обманным путем они вынудили пенсионерку перевести на их счет 1,2 миллиона рублей.

«Никогда и никому не сообщайте коды, поступившие по SMS. Никогда не выполняйте телефонные указания неизвестных лиц, кем бы они не представлялись. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть», — предупредили сотрудники прокуратуры. Также они напомнили, что перезванивать по номерам телефонов, которые предоставили неизвестные, нельзя.
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