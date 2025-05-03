У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
В России
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25 минут назад
Мошенники начали маскироваться под работников маркетплейсов
В частности, на их уловку попалась 75-летняя жительница столицы, которой позвонил неизвестный и сообщил, что для нее имеется посылка. Для того, чтобы доставить ее домой, нужно было назвать код из СМС, и пенсионерка это сделала. Позже ей позвонили через мессенджер и сообщили, что ее аккаунт в Госуслугах взломан. Обманным путем они вынудили пенсионерку перевести на их счет 1,2 миллиона рублей.
«Никогда и никому не сообщайте коды, поступившие по SMS. Никогда не выполняйте телефонные указания неизвестных лиц, кем бы они не представлялись. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть», — предупредили сотрудники прокуратуры. Также они напомнили, что перезванивать по номерам телефонов, которые предоставили неизвестные, нельзя.
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