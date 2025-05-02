У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
В России
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вчера, 16:26
В Забайкалье - крупный лесной пожар
«Экипажи ведомственных самолетов Ил-76 борются с очагами в двух километрах от села Укурик. Огнем охвачено 1,9 тысячи гектаров. Уже сброшено 168 тонн воды за четыре раза», — говорится в сообщении.
В апреле губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что в лесах региона введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. По его словам, такой режим позволит сосредоточить все имеющиеся в регионе силы на борьбу с лесными пожарами и эффективнее выявлять и наказывать виновных в поджогах. Практически все природные пожары с начала года случились по вине человека, добавил он.
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