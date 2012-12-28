У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
В России
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вчера, 16:22
В Дагестане зафиксировали землетрясение
“От начальника сейсмостанции РАН… поступила информация о том, что в 05.49 (мск) на территории Кизилюртовского района вблизи населенного пункта Инчха… зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,3 класса”, – говорится в сообщении.
Толчки произошли на глубине 10 километров. По данным управления, жертв и разрушений нет.
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