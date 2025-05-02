У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
В России
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вчера, 13:17
В Воронеже жители двух квартир насмерть отравились угарным газом
По предварительным данным, дом до сих пор находится без газа. Аварийные службы проблему пока не решили.
Уточняем информацию в Следственном комитете.
Осенью 25-летние муж и жена погибли после отравления угарным газом в доме на улице Еремеева. Их маленький сын выжил и попал в больницу. По данным источника, трупы супругов обнаружили знакомые. Они вызвали к месту силовиков.
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