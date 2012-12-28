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В России
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27 минут назад
Депутаты предлагают установить МРОТ в размере 34 тысячи рублей в месяц
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комиссии по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение законопроект, устанавливающий размер МРОТ в России на уровне 34 тысяч рублей в месяц.
«Накануне 1 Мая депутаты фракции ЛДПР напоминают: труд в России недооценен, и по показателям оплаты несопоставим с европейскими странами со слабыми экономиками», — считает Нилов.
Как уточняет депутат, законопроект разработан для частичной корректировки ситуации с оплатой труда, — передает ТАСС.
«Предложенный нами показатель превышает уровень оплаты труда в месяц, исчисленный из МРОТ», — добавил депутат.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, установление МРОТ не менее 35 тыс. рублей в месяц через пять лет обосновано при условии снижения инфляции в 2026 году до установленной ЦБ цели на уровне 4% с сохранением ее в дальнейшем.
«МРОТ должен быть повышен более высокими темпами, чем предусмотрено указом президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309», — говорится в документе.
Согласно документу, депутаты предлагают установить с 1 января 2026 года минимальный почасовой уровень оплаты труда для исчисления оплаты труда работника при заключении с ним срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени в сумме 300 рублей в час, который превышает уровень оплаты труда в месяц, начисленный из МРОТ.
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