Депутаты предлагают установить МРОТ в размере 34 тысячи рублей в месяц

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комиссии по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение законопроект, устанавливающий размер МРОТ в России на уровне 34 тысяч рублей в месяц.