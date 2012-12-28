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В России
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50 минут назад
В некоторых регионов в 2024 году возросла закредитованность жителей
В трех регионах России — Туве, Крыму и Астраханской областях — в прошлом году фиксировалось увеличение закредитованности жителей.
В 2023 году негативная динамика прослеживалась в десяти субъектах.
Тува третий год подряд лидирует по уровню финансовой нагрузки заемщиков. По итогам 2024 года показатель закредитованности населения (в первом приближении показывает, сколько средних зарплат нужно, чтобы рассчитаться по среднему долгу) там достиг 31,7. В Астраханской области этот индикатор равен 16,3, он выше уровня 2023 года, но меньше, чем в 2022 году. Уровень долговой нагрузки крымчан за 2024 год вырос всего на 0,1 пункта, до 13, но увеличивается два года подряд. Среднее значение закредитованности по всем раскрытым регионам России составило 13,9 — это на 0,5 пункта ниже, чем в 2023-м.
Самый высокий уровень долговой нагрузки, помимо Тувы, зафиксирован в Калмыкии (22,3), Карачаево-Черкесии (18,9) и Ленинградской области (18,8). Самый низкий — в Кабардино-Балкарии, на Камчатке и Сахалине, в Дагестане и Чечне (от 10 до 10,5).
Уточняется, что улучшение ситуации с закредитованностью жителей большинства регионов перекликается с общей тенденцией — число активных заемщиков в России в прошлом году начало резко снижаться. На 1 января 2025 года кредиты в банках и займы в микрофинансовых организациях (МФО) имели 50,1 млн россиян, сообщил Банк России. За четвертый квартал эта часть клиентской базы банков и МФО сократилась на 700 тыс. человек — это рекордный отток за все время публикации такой статистики, с 2022 года. Число россиян с кредитами увеличивалось почти все время, кроме второго квартала 2022 года, когда был пик кризиса.
ЦБ РФ рассчитывает закредитованность как соотношение средней задолженности на одного заемщика в регионе на начало года к среднемесячному доходу в этом субъекте за предыдущие четыре квартала. Такой анализ проводится с 2022 года. В статистике нет данных по четырем новым регионам — Донецкой и Луганской народным республикам, Херсонской и Запорожской областям. В 2023 году ЦБ также не приводил оценок закредитованности в Бурятии и Забайкальском крае, поэтому оценить динамику показателя в этих регионах нельзя. В 2024 году уровень кредитной нагрузки в Бурятии составлял 15,9, а в Забайкалье — 13,3.
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