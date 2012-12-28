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В России
41 секунду назад
Во Владимирской области после падения беспилотника произошел крупный пожар на складе
В Муроме Владимирской области после падения сбитого беспилотника произошел крупный пожар на складском объекте.
Он написал, что дроны подавили средствами РЭБ.
Губернатор уточнил, что повреждены два строения. Авдеев сообщил, что в одном из них, как говорилось ранее, произошел пожар. Его локализовали. Второе строение пострадало незначительно. Возгораний не произошло. Там также работают специалисты.
«Информация будет уточняться», — добавил он.
Ранее глава региона сообщал, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
В пресс-службе Минобороны России отметили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 15 — над территорией Курской области, восемь БпЛА —над территорией Брянской области, семь — над территорией Орловской области, три — над территорией Владимирской области, и один — над территорией Белгородской области.
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