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В России
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14 минут назад
РФ увеличила экспорт цикория на 27% на фоне повышения цен на кофе
В 2024 году Россия экспортировала рекордные 1,3 тыс. тонн обжаренного цикория, увеличив поставки на 27%.
В стоимостном выражении поставки выросли на 21%, до $4,4 млн.
В предыдущие годы, с 2021 по 2023 годы, поставки российского цикория на зарубежные рынки составляли около 1 тыс. тонн в год.
Согласно сообщению, спрос на цикорий повышается в условиях роста интереса к здоровому образу жизни, а также подорожания кофе. Все больше потребителей ищут полезные и доступные альтернативы.
Одним из поставщиков продуктов на основе цикория как на внешний, так и на внутренний рынок является АО «Мирфудс» (преемник АО «Русский продукт»). В 2024 году объем зарубежных поставок превысил 135 тонн. География продаж охватывает страны СНГ, где напиток хорошо известен, и дальнее зарубежье.
«Там он пока ориентирован преимущественно на русскоязычных потребителей, однако интерес со стороны местного населения постепенно растет. По мнению представителей компании, успех во многом зависит от правильного позиционирования и адаптации вкусов к местным предпочтениям», — сообщает «Агроэкспорт».
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