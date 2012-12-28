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В России
43
59 минут назад

В Москве грузовик столкнулся с двумя автобусами

На Кронштадтском бульваре в Москве произошло ДТП с участием автомобиля и двух городских автобусов.

На Кронштадтском бульваре произошло ДТП с участием автомобиля и двух городских автобусов, — рассказали Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Сегодня около 8:19 на Кронштадтском бульваре, у д. 3, стр. 13, произошло ДТП с участием автомобиля и автобусов маршрутов №594 и 65», — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что, по предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение. В результате ДТП в автобусе пострадал пассажир, ему оказывается медицинская помощь.

Позже в пресс-службе столичного управления МВД сообщили, что авария произошла «в результате смерти водителя грузового транспорта во время движения». Машина потеряла управление и столкнулась с двумя другими транспортными средствами, — передает РБК.

В полиции заявили, что пострадавших в результате ДТП нет.
ДТП
автобус
Москва
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