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В России
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59 минут назад
В Москве грузовик столкнулся с двумя автобусами
На Кронштадтском бульваре в Москве произошло ДТП с участием автомобиля и двух городских автобусов.
«Сегодня около 8:19 на Кронштадтском бульваре, у д. 3, стр. 13, произошло ДТП с участием автомобиля и автобусов маршрутов №594 и 65», — сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что, по предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение. В результате ДТП в автобусе пострадал пассажир, ему оказывается медицинская помощь.
Позже в пресс-службе столичного управления МВД сообщили, что авария произошла «в результате смерти водителя грузового транспорта во время движения». Машина потеряла управление и столкнулась с двумя другими транспортными средствами, — передает РБК.
В полиции заявили, что пострадавших в результате ДТП нет.
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