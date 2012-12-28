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В России
34
12 минут назад

Сервисы рассказали о росте спроса на перегон авто из-за границы

Вырос спрос на услуги по перегону автомобилей из-за границы, рассказали «Известиям» сервисы и участники рынка. 

Услуги по перегону транспортных средств из-за границы с наступлением весны стали более востребованными — спрос на них вырос на 22% по сравнению с февралем, подсчитали в «Авито Услугах». 

«Услуги по перегону автомобилей по городу и стране также прибавили в популярности — за месяц покупатели стали искать водителей-перегонщиков на треть чаще. Спрос на перевозку машин автовозами между городами за месяц вырос на 13%», — указали там. 

Сейчас большой популярностью при ввозе из других стран пользуются ушедшие из России марки, такие, как Toyota, BMW и Mercedes-Benz, добавил коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. 

Среди причин, по которым россияне чаще стали приобретать автомобили за границей, он назвал больший ассортимент, наличие привычных марок и более выгодную стоимость. Кроме того, продажи стимулировали и новые правила утильсбора, которые начнут действовать с 1 мая 2025 года.

В марте россияне стали на 9% больше интересоваться автомобилями с пробегом, чем в феврале, добавили в «Авито Авто».  Чаще всего интересовались Kia, Hyunda и Toyota. 

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