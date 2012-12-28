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В России
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12 минут назад
Сервисы рассказали о росте спроса на перегон авто из-за границы
Вырос спрос на услуги по перегону автомобилей из-за границы, рассказали «Известиям» сервисы и участники рынка.
«Услуги по перегону автомобилей по городу и стране также прибавили в популярности — за месяц покупатели стали искать водителей-перегонщиков на треть чаще. Спрос на перевозку машин автовозами между городами за месяц вырос на 13%», — указали там.
Сейчас большой популярностью при ввозе из других стран пользуются ушедшие из России марки, такие, как Toyota, BMW и Mercedes-Benz, добавил коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.
Среди причин, по которым россияне чаще стали приобретать автомобили за границей, он назвал больший ассортимент, наличие привычных марок и более выгодную стоимость. Кроме того, продажи стимулировали и новые правила утильсбора, которые начнут действовать с 1 мая 2025 года.
В марте россияне стали на 9% больше интересоваться автомобилями с пробегом, чем в феврале, добавили в «Авито Авто». Чаще всего интересовались Kia, Hyunda и Toyota.
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