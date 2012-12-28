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В России
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31 минуту назад
РФ нарастила экспорт пшеницы в африканские страны
Российские поставки пшеницы в Нигерию, Марокко и Мозамбик выросли в пять, два и 11,7 раза соответственно за I квартал 2025 года в годовом выражении.
«В Африке многие страны нарастили импорт российской пшеницы: в Нигерию объем поставок увеличился в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 262 тыс. тонн. Марокко увеличило импорт российской пшеницы в два раза, до 174 тыс. тонн, Мозамбик — до 73,8 тыс. тонн (в 11,7 раза), Камерун — до 50 тыс. тонн (в 2,2 раза), Бурунди — до 30,5 тыс. тонн (в 9,6 раза). Впервые с 2022 года Россия экспортировала пшеницу в Того, объем поставок составил 27 тыс. тонн», — говорится в сообщении.
Со стороны ряда стран Ближнего Востока также наблюдался за этот период рост объемов закупок российской пшеницы. В Ливан было отгружено в три раза больше пшеницы, чем в первом квартале 2024 года — 149 тыс. тонн, в Ирак — в два раза, в Израиль — на 11% больше, — передает ТАСС.
«Эти данные демонстрируют как экстенсивный рост российского экспорта в ряде регионов, заключающийся в увеличении объемов поставок, так и интенсивный рост, выражающийся в диверсификации рынков сбыта», — отмечается в сообщении.
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