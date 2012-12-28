Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Теперь красный уровень объявлен в Липецке
Происшествия
По пути в «Линию» впервые севшая за руль 17-летняя девушка даже не пыталась тормозить
Происшествия
Добро пожаловать, или посторонним въезд воспрещён: в «Линию» въехала «Приора»
Происшествия
В Липецкой области еще одна ночь с заморозками
Погода в Липецке
«Концессионер не исполнит в полном объеме своих обязательств по модернизации трамвайной сети в Липецке»
Общество
Самокатчик снес женщину на остановке у больницы и уехал
Происшествия
На Соколе вандалы разнесли «Мегагородок»
Происшествия
Сегодня в Липецке: горожанам всё чаще приходится перерабатывать, куда собираются после школы выпускники
Общество
В Липецке объявлен отбой красного уровня, но желтый все еще действует
Происшествия
Две машины за ночь угнали 18-ти и 15-летние друзья
Происшествия
Читать все
40 минут гнались автоинспекторы за пьяным водителем
Происшествия
Каждый житель Липецка пять раз сходил в городские парки в прошлом году
Общество
Глава Липецка показал эскиз детской площадки в Нижнем парке, на которую сегодня был выделен 31 млн рублей
Общество
В марте инфляция в Липецкой области превысила 11%
Экономика
Мэр Роман Ченцов опубликовал программу празднования Дня Победы
Общество
Липчан в очередной раз пугают фейком про холеру
Общество
В деревне Усть-Юрское нашли взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны
Происшествия
Ельчанин предложил сотрудникам ДПС довезти его до дома за взяткой
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Погода качнется в сторону тепла
Погода в Липецке
Читать все
В России
36
31 минуту назад

РФ нарастила экспорт пшеницы в африканские страны

Российские поставки пшеницы в Нигерию, Марокко и Мозамбик выросли в пять, два и 11,7 раза соответственно за I квартал 2025 года в годовом выражении.

Поставки пшеницы из России в Нигерию в первом квартале 2025 года выросли в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Марокко — в два раза, в Мозамбик — в 11,7 раза, — рассказали в ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса».

«В Африке многие страны нарастили импорт российской пшеницы: в Нигерию объем поставок увеличился в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 262 тыс. тонн. Марокко увеличило импорт российской пшеницы в два раза, до 174 тыс. тонн, Мозамбик — до 73,8 тыс. тонн (в 11,7 раза), Камерун — до 50 тыс. тонн (в 2,2 раза), Бурунди — до 30,5 тыс. тонн (в 9,6 раза). Впервые с 2022 года Россия экспортировала пшеницу в Того, объем поставок составил 27 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

Со стороны ряда стран Ближнего Востока также наблюдался за этот период рост объемов закупок российской пшеницы. В Ливан было отгружено в три раза больше пшеницы, чем в первом квартале 2024 года — 149 тыс. тонн, в Ирак — в два раза, в Израиль — на 11% больше, — передает ТАСС.

«Эти данные демонстрируют как экстенсивный рост российского экспорта в ряде регионов, заключающийся в увеличении объемов поставок, так и интенсивный рост, выражающийся в диверсификации рынков сбыта», — отмечается в сообщении.
пшеница
экспорт
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить