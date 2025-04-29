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В России
24
6 минут назад

Туроператоры отметили всплеск продаж туров в Дагестан

Число бронирований туров в республику на июнь-август выросло на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Туроператоры отметили всплеск продаж туров в Дагестан на майские праздники и лето. О том, что россияне резко заинтересовались пляжным отдыхом в этом регионе страны, — рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Уточняется, что у некоторых компаний рост спроса достигает 100 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Одна из причин такого интереса — частичная переориентация туристов, ранее планировавших отдохнуть в Анапе, — пишет Lenta.ru.

Однако, по мнению экспертов, несмотря на наличие песчаных пляжей, курорты Дагестана не смогут полноценно заменить Анапу из-за недостатка номерного фонда и небольшого количества пятизвездочных отелей на побережье.

Как отметил генеральный директор туроператора «Дельфин», эксперт РСТ Сергей Ромашкин, гостиницы Дагестана смогут дополнительно разместить всего 200-250 тысяч туристов из четырех миллионов, которых обычно принимала Анапа.

«Да, Дагестан подставит плечо, но все же туристов больше выручит Крым, там несравнимо больше гостиниц», — пояснил спикер.
туризм
Дагестан
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