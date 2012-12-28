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В мире
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4 минуты назад
18 российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Турции
19 человек, в том числе 18 российских туристов, пострадали в результате ДТП с перевернувшимся автобусом в турецкой Анталии.
Авария произошла, когда автобус вез россиян из аэропорта. Водитель потерял управление, и машина перевернулась возле банановой теплицы в районе Манавгат, — сообщает РЕН ТВ.
Всего в салоне находилось 25 человек. По словам очевидцев, к месту происшествия быстро прибыли экстренные службы.
Девятнадцатым пострадавшим оказался водитель автобуса. После оказания первой помощи все пострадавшие были направлены в различные больницы Манавгата.
По данным телеканала Bengu-Turk, состояние пострадавших не вызывает опасений. Как информировало агентство, они доставлены в медучреждения.
Авария произошла около 08:00 по местному времени. По факту ДТП проводится расследование.
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