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В России
22
12 минут назад

В Госдуме планируют запретить иностранным инвесторам обратный выкуп акций компаний

Покинувшим Россию иностранным инвесторам, которые заключили с российскими партнерами обратный выкуп акций в случае возвращения, могут запретить сделку по опциону.

Иностранным инвесторам, которые покинули РФ, заключив при этом опцион (обратный выкуп акций в перспективе) с отечественными партнерами, могут запретить сделку по возврату акций предприятия. Это коснется тех случаев, когда актив имеет серьезное социально значимое влияние на экономику, — пишут «Известия». Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям подготовил поправки в закон «Об иностранных инвестициях в РФ».

Причем решение о таком запрете будет принимать ведомство, которое регулирует конкретный сектор экономики. Этот законопроект уже направлен в правительство на одобрение, отзыв кабмина формирует Минэкономразвития.

В законопроекте оговаривают и другие значимые детали возвращения иностранных компаний. Например, новый, теперь уже российский владелец может отказаться от исполнения опциона в одностороннем порядке. Причем это возможно сразу в нескольких случаях. Так, если штаб-квартира зарубежной компании находится в государстве, которое совершает недружественные действия по отношению к РФ, а также если акции компании ушли россиянам в период с 24 февраля по 1 марта 2025 года.

Плюс к этому сделка не состоится, если цена опциона ниже рыночной, либо с момента его заключения прошло два года и более. А в это время отечественный собственник исполнял и исполняет свои обязательства перед работниками и кредиторами. Такие поправки предложены сразу ко второму чтению к уже внесенному в Госдуму проекта — он уже прошел первое одобрение депутатов, его автор — член комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Резник.

В пресс-службе ведомства подтвердили, что депутатский законопроект находится на рассмотрении в министерстве: его позиция будет представлена в установленные сроки. В Минэке также отметили, что вопрос об условиях возвращения иностранных инвесторов является комплексным и требует взвешенного подхода.
инвесторы
экономика
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