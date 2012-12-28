Ночные заморозки продолжатся: спасатели советую укутывать деревья «пупыркой» и устраивать дымовые завесы
В Липецком округе 49-летняя и 23-летняя женщины продали квартиру и перевели 2,5 миллиона рублей мошенникам
Мать на Украине, 10 бутылок водки, со стулом на телевизор: за что 50-летняя женщина сломала череп бывшему сожителю?
Сегодня в Липецке: горожанам всё чаще приходится перерабатывать, куда собираются после школы выпускники
«Концессионер не исполнит в полном объеме своих обязательств по модернизации трамвайной сети в Липецке»
В мире
51
сегодня, 09:59
В Испании объявили чрезвычайное положение из-за массового отключения электричества
Из-за блэкаута были остановлены все железнодорожные перевозки, а в городах нарушена работа общественного транспорта и светофоров.
По его данным, режим будет действовать в тех в регионах, которые обратятся с соответствующей просьбой.
Отмечается, что за помощью к правительству уже обратились Мадрид, Андалусия и Эстремадура.
Для обеспечения безопасности министерство задействует 30 тысяч полицейских.
Отключения электричества и связи зафиксировали сегодня в Испании и Португалии. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Серьезные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрида — Барахас. В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.
Отключения наблюдались также в Андорре и, по словам некоторых пользователей, на части территории Франции.
Помимо Андорры и Франции, сбой затронул Португалию. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где вышли из строя светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены, — передает РИА Новости.
Ранее масштабное отключение электроэнергии уже затронуло и Францию, парализовав работу метро, железных дорог и систем связи, а также оставив миллионы людей без базовых услуг. Причиной сбоя, по предварительным данным, могла стать перегрузка энергосистемы из-за аномально высокого потребления или редкое атмосферное явление. Власти рассматривают и версию кибератаки, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
0
0
0
0
0
Комментарии