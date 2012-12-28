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В России
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сегодня, 16:34

Власти оценили первые результаты от повышения налога на прибыль

В январе 2025-го в казну на федеральном уровне поступило с налога на прибыль почти 140 млрд рублей, следует из данных аналитического портала ФНС. Это на 32% больше аналогичного показателя 2024-го.

Такой рост — самый резкий с января 2022 года (тогда было +65,2%, удалось собрать 65,3 млрд). Впрочем, тогда это можно было связать с восстановлением экономики после пандемии.

Данных за I квартал ФНС еще не привела, но их раскрыл Минфин на своем ресурсе — в «Электронном бюджете». По данным портала, которые изучили «Известия», доходы федеральной казны от налога на прибыль к 17 апреля 2025-го выросли на 35%, до 780 млрд рублей.

Основной причиной роста доходов по статье стало увеличение ставки налога на прибыль, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Как уточнил руководитель образовательной программы «Экономика» академии в Санкт-Петербурге Дмитрий Десятниченко, также повысилась процентная доля федерального бюджета, всё это в совокупности увеличило объем поступлений в казну.

С 2025 года ставка по налогу на прибыль выросла с 20 до 25%. В федеральный бюджет теперь направляется сбор в размере 8% взамен 3% (17% идет в региональную казну).

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