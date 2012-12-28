Власти оценили первые результаты от повышения налога на прибыль

В январе 2025-го в казну на федеральном уровне поступило с налога на прибыль почти 140 млрд рублей, следует из данных аналитического портала ФНС. Это на 32% больше аналогичного показателя 2024-го.