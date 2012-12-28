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В России
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50 минут назад
Синоптик рассказал о холодной погоде в начале мая почти на всей территории РФ
В начале мая похолодание придет практически на всю территорию России.
«На майские праздники на европейской территории России погода будет прохладная, я бы даже сказал — холодная. [Такая погода прогнозируется в] Северо-Западном федеральном округе, в Центральном федеральном округе, в Москве и сопредельных субъектах Российской Федерации, начиная с запада — от Тверской области, и до востока - Владимирской, Ярославской и Тульской, Калужской областей. <…> Кроме того, ожидается облачная погода, возможны кратковременные дожди. Ночью температура [составит] от 0 до плюс 5 градусов, ну и днем тоже жарко — около 10 градусов тепла», — заявил синоптик.
По его словам, температура ниже нормы прогнозируется и на юге европейской части России, значения составят около 15-17 градусов тепла.
Вильфанд отметил, что в начале мая на Дальнем Востоке температура будет ниже нормы на 3-5 градусов. Прохладно будет и в Приволжском федеральном округе — от 10 до 15 градусов тепла в дневные часы.
Руководитель Гидрометцентра добавил, что сложная ситуация в регионах Сибири, к 1 мая температура понизится сразу на 8-10 градусов и составит около 15 градусов тепла.
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