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В России
55
50 минут назад

Синоптик рассказал о холодной погоде в начале мая почти на всей территории РФ

В начале мая похолодание придет практически на всю территорию России.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что холодная погода прогнозируется в начале мая фактически на всей территории страны. В центре и северо-западной части европейской территории России температура ночью будет около 0, а на азиатской части температура резко снизится на 8-10 градусов, — передает ТАСС.

«На майские праздники на европейской территории России погода будет прохладная, я бы даже сказал — холодная. [Такая погода прогнозируется в] Северо-Западном федеральном округе, в Центральном федеральном округе, в Москве и сопредельных субъектах Российской Федерации, начиная с запада — от Тверской области, и до востока - Владимирской, Ярославской и Тульской, Калужской областей. <…> Кроме того, ожидается облачная погода, возможны кратковременные дожди. Ночью температура [составит] от 0 до плюс 5 градусов, ну и днем тоже жарко — около 10 градусов тепла», — заявил синоптик.

По его словам, температура ниже нормы прогнозируется и на юге европейской части России, значения составят около 15-17 градусов тепла.

Вильфанд отметил, что в начале мая на Дальнем Востоке температура будет ниже нормы на 3-5 градусов. Прохладно будет и в Приволжском федеральном округе — от 10 до 15 градусов тепла в дневные часы.

Руководитель Гидрометцентра добавил, что сложная ситуация в регионах Сибири, к 1 мая температура понизится сразу на 8-10 градусов и составит около 15 градусов тепла.
погода
холод
майские праздники
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