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В России
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25 минут назад
В Минцифры отменили лимиты для банков по объему выдаваемых ИT-ипотек
Минцифры по согласованию с правительством отменяет лимиты, установленные для банков по объему выдаваемых льготных IT-ипотек.
«С учетом высокой востребованности программы ранее возникали ситуации, когда банки достигали лимита по IT-ипотеке и приостанавливали выдачу кредитов. В таких случаях требовалось отдельное решение правительства по установлению нового лимита и возобновлению программы. Теперь такие ситуации будут исключены», — пояснили в Телеграм-канале ведомства.
Для заёмщиков снизится финансовая нагрузка в виде дополнительных платежей по банковским комиссиям. С этой целью с 1 мая по 31 октября будут предусмотрены повышенные субсидии банкам на расходы по сопровождению программы, — отмечается в сообщении.
ИТ-ипотека является важной мерой поддержки — в настоящий момент выдано более 83,5 тыс. льготных кредитов. По информации ведомства, к концу года общее количество оформивших ИТ-ипотеку превысит 91,5 тыс.
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