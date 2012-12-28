Сегодня в Липецке: День эмоционального выгорания, новая электричка, на работу всё чаще берут сотрудников с судимостью
В Липецком округе 49-летняя и 23-летняя женщины продали квартиру и перевели 2,5 миллиона рублей мошенникам
Ночные заморозки продолжатся: спасатели советую укутывать деревья «пупыркой» и устраивать дымовые завесы
В Липецком округе 49-летняя и 23-летняя женщины продали квартиру и перевели 2,5 миллиона рублей мошенникам
Ночные заморозки продолжатся: спасатели советую укутывать деревья «пупыркой» и устраивать дымовые завесы
Мать на Украине, 10 бутылок водки, со стулом на телевизор: за что 50-летняя женщина сломала череп бывшему сожителю?
В России
52
51 минуту назад
Матвиенко призвала обратить внимание на низкие зарплаты молодых учителей
Минпросвещения и Минтруду необходимо решить проблему с оплатой труда молодых учителей, нынешние зарплаты молодых учителей крайне низкие.
«Зарплата молодого учителя <... > - она очень низкая. <...> Поэтому, на мой взгляд, министерствам просвещения и труда при разработке новой системы оплаты труда <...> надо обратить на это внимание. Зарплата молодого учителя не просто неконкурентная, на нее невозможно содержать семью. Мы же говорим еще о демографии. Это все взаимосвязано», — отметила Матвиенко.
Она отметила, что министерство просвещения сообщает, что ежегодно растет конкурс в педагогические вузы. При этом обычно не сообщается, сколько молодых специалистов приходит в школы и там остается после года работы. Также Матвиенко добавила, что статистика эта печальная. По ее данным, из 1,1 млн специалистов, выпускающихся ежегодно из педагогических вузов, устраивается на работу по профессии лишь 40%, — передает ТАСС.
В Москве и ряде других городов у разносчиков пиццы зарплата 130 тысяч рублей, у молодого учителя — в районе 25 тысяч рублей, — подчеркнула Матвиенко.
0
0
0
0
0
Комментарии