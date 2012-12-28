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В России
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сегодня, 12:12

Экскурсионный автобус с паломниками из Пскова перевернулся во Владимирской области

В автобусе находилось 55 пассажиров, есть пострадавшие.

В автобусе, попавшем в ДТП во Владимирской области, находились паломники, — заявил губернатор региона Александр Авдеев в своём Telegram-канале.

«Авария произошла сегодня ночью. Автобус с паломниками следовал из Пскова в Кострому», — говорится в сообщении.

Всего в салоне автобуса находились 55 человек, в том числе один ребенок. Авария могла произойти по вине водителя, который, предположительно, уснул за рулём.

По словам главы региона, в Александровскую районную больницу скорой помощью были доставлены 35 человек. Были госпитализированы десять человек: одна женщина в реанимации в тяжёлом состоянии, остальные девять — в травмотделении, их состояние оценивается как средней тяжести. Ребёнок осмотрен врачами, в госпитализации не нуждается. Остальные пациенты, обследованные медиками, временно размещены в дневном стационаре.

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств произошедшего в Александровском районе ДТП с пассажирским автобусом.

«Установлено, что сегодня около 2-40 ночи на автодороге М8 «Холмогоры» «Москва-Ярославль» в Александровском районе на границе с Ярославской областью произошел съезд в кювет по ходу движения и опрокидывание экскурсионного автобуса, следовавшего из Псковской области в Кострому», — отмечается в сообщении региональной прокуратуры.
ДТП
автобус
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