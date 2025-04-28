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В России
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12 минут назад

В РФ введут уголовную ответственность для дропперов

Правительство подготовило поправки в ст. 187 УК («Неправомерный оборот средств платежей»), вводящие уголовную ответственность для дропперов — лиц, передающих свои банковские карты или наличные мошенникам за вознаграждение.

Власти планируют ввести уголовную ответственность для дропперов, — пишут «Ведомости» со ссылкой на проект закона.

«Согласно предлагаемым изменениям, дропперам и их посредникам за мошеннические действия будет светить срок до шести лет со штрафом от 300 000 до одного миллиона рублей», — говорится в публикации.
Как указали в материале, изменения затронут 187 статью Уголовного кодекса («Неправомерный оборот средств платежей»).

За передачу личной банковской карты за вознаграждение в законопроекте предусмотрен штраф от 100 000 до 300 000 рублей или в размере дохода от трех месяцев до года, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до двух лет. Аналогичное наказание предусматривается для клиентов банков, которые сами совершают незаконные операции с предоставленными им злоумышленниками картами.

Для тех же, кто не был клиентом банка, но приобрел карту и передал ее мошенникам, предусмотрены более строгие меры, следует из текста законопроекта: штрафы от 300 000 до 1 млн руб., принудительные работы до четырех лет, лишение свободы сроком до шести лет с возможным налагаемым штрафом от 10 000 до 500 000 руб. или в размере дохода за период от года до двух лет.

Наиболее серьезные последствия коснутся тех, кто использует чужие банковские карты или электронные кошельки для мошенничества. Им грозят принудительные работы до пяти лет и возможный штраф от 300 000 до 1 млн руб. либо лишение свободы до шести лет и возможный аналогичный по сумме штраф и ограничение свободы до двух лет.

Перед внесением новых поправок в Госдуму их в понедельник рассмотрит Правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 17 апреля сообщал, что поправки об уголовной ответственности для дропперов правительство планирует принять до окончания весенней сессии
дропперы
мошенники
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