В Липецке есть футбольная команда, которая проиграла один раз за 5 лет. Она взяла уже более десятка трофеев
В России
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41 минуту назад
Катер с туристами потерпел крушение в Карелии
"При перевозке группы туристов на маломерном судне сортавальским перевозчиком в условиях сильного волнения на воде произошло разрушение корпуса судна. В результате повреждения внутрь стала быстро поступать вода. Пассажиры были спасены благодаря проезжавшему мимо катеру", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как уточнил Крупин, поврежденный катер транспортировали в бухту Валаамского монастыря. Никто из пассажиров не пострадал.
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