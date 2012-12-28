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В России
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33 минуты назад
На Камчатке вертолет МЧС вылетел на поиски двух пропавших снегоходчиков
"По словам заявителя, двое мужчин отправились с месторождения Шануч до базы Сопочная в районе реки Сопочной еще 22 апреля. Вечером 25 апреля заявитель обратился в службу 112 с просьбой о помощи. Утром в субботу, 26 апреля, в район возможного происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту воздушного судна находятся команда спасателей МЧС России, а также представитель полиции и заявитель. У спасателей есть все необходимое для организации поисковых работ.
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