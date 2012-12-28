Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У железнодорожного вокзала в Липецке выстроилась огромная очередь
Общество
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
Неделя жарких температурных рекордов в Липецке завершается снегом
Погода в Липецке
В Липецке звучит сирена: объявлен красный уровень опасности
Происшествия
По Крутым Хуторам снова разгуливает страус
Общество
Мошенники заставили жителя Елецкого района пять дней переводить им деньги – исчезли более 3 миллионов рублей
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Мошенница в Лебедяни прикидывалась сотрудницей водоканала
Происшествия
В Липецкой области ночью заморозки до -3
Погода в Липецке
Выходные в Липецке: первая Библионочь, день рождения клуба комедии и наконец-то настоящий футбол
Общество
Читать все
У железнодорожного вокзала в Липецке выстроилась огромная очередь
Общество
По Крутым Хуторам снова разгуливает страус
Общество
В Липецкой области ночью заморозки до -3
Погода в Липецке
В Липецке почтили память ликвидаторов Чернобыльской аварии
Общество
Неделя жарких температурных рекордов в Липецке завершается снегом
Погода в Липецке
И всё-таки – последние
Спорт
Без главного тренера и ввосьмером завершила сезон липецкая команда по мини-футболу
Спорт
В Липецке есть футбольная команда, которая проиграла один раз за 5 лет. Она взяла уже более десятка трофеев
Спорт
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Первый домашний гол «Ельца» организовали… два Александра Ролдугина
Спорт
Читать все
В России
30
33 минуты назад

На Камчатке вертолет МЧС вылетел на поиски двух пропавших снегоходчиков

Вертолет Ми-8 вылетел на поиски двух мужчин, пропавших 22 апреля на пути с месторождения Шануч до базы Сопочная. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал регионального ГУ МЧС.

"По словам заявителя, двое мужчин отправились с месторождения Шануч до базы Сопочная в районе реки Сопочной еще 22 апреля. Вечером 25 апреля заявитель обратился в службу 112 с просьбой о помощи. Утром в субботу, 26 апреля, в район возможного происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту воздушного судна находятся команда спасателей МЧС России, а также представитель полиции и заявитель. У спасателей есть все необходимое для организации поисковых работ.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить