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22 минуты назад
Семья из четырех человек отравилась угарным газом
«По предварительной информации, сегодня, 26 апреля 2025 года, в одной из квартир многоквартирного жилого дома по улице Героев Медиков города Кисловодска произошло отравление угарным газом четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального СУ СК добавили, что одному ребенку было три года, а второму — четыре месяца.
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