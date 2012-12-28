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В России
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14 минут назад
Биогазовая электростанция для переработки отходов за миллиард рублей появится в Кузбассе
Станция будет перерабатывать отходы животноводства и птицеводства, получаемые от фермеров, в удобрения, одновременно вырабатывая электричество и тепло. Полученные удобрения и энергию затем планируется продавать сельхозпроизводителям.
–Для работы станции будет создано 50 рабочих мест, – отметил Илья Середюк.
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