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В России
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14 минут назад

Биогазовая электростанция для переработки отходов за миллиард рублей появится в Кузбассе

Биогазовую электростанцию за миллиард рублей собирается построить в Кемеровской области компания «Росатом-Сервис», сообщает VSE42.Ru со ссылкой на губернатора региона Илью Середюка.

Станция будет перерабатывать отходы животноводства и птицеводства, получаемые от фермеров, в удобрения, одновременно вырабатывая электричество и тепло. Полученные удобрения и энергию затем планируется продавать сельхозпроизводителям.

–Для работы станции будет создано 50 рабочих мест, – отметил Илья Середюк.

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