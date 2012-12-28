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В мире
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25 минут назад

Китай отменил пошлины на восемь видов американских интегральных схем

Эта мера касается восьми видов интегральных схем, охватывающих большинство полупроводников, за исключением чипов памяти.

Пекин отменил пошлины на некоторые американские полупроводники, которые были введены в ответ на объявление США таможенных тарифов на товары из КНР, — передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

«Мы узнали об этом [отмене пошлин] только после подачи декларации», — приводит телеканал слова менеджера агентства Zhengnengliang Supply Chain Чэнь Шаолин.

Указывается, что освобождение от пошлин касается восьми видов интегральных схем, охватывающих большинство полупроводников, за исключением чипов памяти. 12 апреля Китай повысил ответные пошлины до 125% на все товары, происходящие из США, в ответ на повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин на китайские товары до 145%.

По данным таможенной статистики, которую приводит у себя на сайте CNN, в прошлом году Китай импортировал полупроводников из США на сумму $11,7 млрд. Несмотря на успехи в развитии собственной полупроводниковой промышленности, Китай по-прежнему в значительной степени зависит от импорта чипов и оборудования для их производства из США, Тайваня, Южной Кореи, Японии и Нидерландов, — отмечает телеканал.

Официального подтверждения информации о частичной отмене пошлин на полупроводники от китайских властей телеканалу получить не удалось, — говорится в публикации.

Президент США Дональд Трамп развязал масштабную торговую войну, объявив 2 апреля о введении таможенных тарифов на товары из 185 стран и территорий. 9 апреля Трамп сообщил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении 75 стран, которые проявили готовность к переговорам. Для них будут действовать импортные тарифы в размере 10%. На Китай эта мера не распространяется.

Затем президент США пообещал, что в отношении Пекина будут действовать пошлины в размере 104% до тех пор, пока китайская сторона не пойдет на торговую сделку с Соединенными Штатами. Это привело к контрмерам: КНР повысила тарифы в отношении США до 84%. В свою очередь Трамп заявил о незамедлительном росте ставки на товары из Китая до 125%. С учетом ранее введенного тарифа в размере 20% за якобы недостаточные усилия правительств Канады, Мексики и Китая в борьбе с распространением наркотического вещества фентанила общая пошлина на товары из КНР в настоящее время составляет 145%.
санкции
пошлины
Китай
США
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