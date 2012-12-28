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В России
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54 минуты назад
В Тамбове определили лучшего водителя такси
Конкурсанты демонстрировали знание правил дорожного движения, топографии Тамбова и законодательства о пассажирских перевозках.
«В рамках конкурса особое внимание уделили проверке навыков обеспечения детской безопасности. Второе испытание продемонстрировало мастерство плавного вождения. На крышу автомобилей устанавливали стакан с водой, который нельзя разбить или расплескать во время движения к финишной линии», — сообщает ИА «ОнлайнТамбов.Ру».
Победителем регионального этапа стал Иван Костюченко, который теперь представит Тамбовскую область на федеральном финале в Кирове с 8 по 11 июля.
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