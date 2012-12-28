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Мошенники используют новую схему с доступом к аккаунту на маркетплейсе
Злоумышленники рассылают вложения, чтобы получить удаленный доступ к смартфонам пользователей.
«Команда безопасности Wildberries и Russ выявила многоуровневую мошенническую схему с рассылкой вредоносных вложений», — говорится в Telegram-канале.
По данным компании, мошенники отправляли жертвам файлы с подписью «Посмотри, это ты на фото?», которые содержали вредоносный софт и предоставляли полный контроль над телефоном.
Компания выявила и деактивировала 99,9% подобных мошеннических покупок на сумму более 15 млн рублей с аккаунтов около 2 тыс. пользователей.
«Wildberries обнаружила угрозу и предотвратила мошенничество за счёт двухступенчатой системы защиты клиентов, применяемой на маркетплейсе», — рассказали в пресс-службе.
В компании также призвали пользователей не устанавливать неизвестные файлы и внимательно проверять входящие вложения, — передает ТАСС.
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