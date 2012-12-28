Храмовый в Белгородской области полностью сгорел после атаки ВСУ

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"Это была не одна "Баба-Яга" (вид беспилотника. — Прим. ред.), скорее всего, их было две. Одна работала как ретранслятор для усиления сигнала, поэтому вторая смогла залететь так далеко. Но это была целенаправленная атака, и я думаю, что сейчас можно с уверенностью говорить, что комплекс полностью уничтожен", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, несколько человек получили легкие ранения. Также пострадала пожарная техника: когда началось тушение, дрон все еще висел в воздухе и продолжал сбрасывать снаряды, уточнили в епархии.
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