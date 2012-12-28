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В России
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сегодня, 22:10
Из России выдворили иностранку из-за поджога сухой травы в Домодедово
"В дежурную часть УМВД России по городу Домодедово поступило сообщение о поджоге сухой травы в микрорайоне Южный. Сотрудниками полиции в результате проведенных мероприятий установлена и доставлена в территориальный отдел полиции уроженка одной из республик ближнего зарубежья 1979 года рождения, которая совершила данное противоправное деяние", - сказала Петрова.
По ее словам, "за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания правонарушительница привлечена к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ с последующим выдворением за пределы Российской Федерации".
Кроме того, в отношении женщины был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима) и наложен штраф в 20 тыс. рублей.
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