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В России
20
12 минут назад

Из-за зараженного холерой в Подмосковье под меднаблюдение взяты более 300 лиц

В Московской области у вернувшегося из Индии туриста выявили холеру, сообщает РБК со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону. Состояние контактировавших с ним людей на контроле — это 321 человек из 33 регионов.

«Заболевание выявлено у мужчины 40 лет, прилетевшего из Индии 21 апреля в Москву. Проживает мужчина в Московской области. В Индии он находился с 11 по 20 апреля, в поездке был один, посещал несколько городов страны и выезжал в Непал. По его утверждению, пил проточную фильтрованную воду из-под крана, питался в разных кафе», — сообщили в управлении.

Дома у туриста ухудшилось самочувствие, его госпитализировали в инфекционный стационар. В результате исследований был выявлен возбудитель холеры. На утро 24 апреля состояние заболевшего оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой.

Установлено, что с мужчиной контактировал 321 человек из 33 российских регионов — это члены семьи, пассажиры и экипаж рейса, которым он вернулся в страну, сотрудники скорой помощи. Их состояние на контроле у специалистов, пока ни у кого не было выявлено симптомов холеры.
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