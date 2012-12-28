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В России
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12 минут назад
Из-за зараженного холерой в Подмосковье под меднаблюдение взяты более 300 лиц
«Заболевание выявлено у мужчины 40 лет, прилетевшего из Индии 21 апреля в Москву. Проживает мужчина в Московской области. В Индии он находился с 11 по 20 апреля, в поездке был один, посещал несколько городов страны и выезжал в Непал. По его утверждению, пил проточную фильтрованную воду из-под крана, питался в разных кафе», — сообщили в управлении.
Дома у туриста ухудшилось самочувствие, его госпитализировали в инфекционный стационар. В результате исследований был выявлен возбудитель холеры. На утро 24 апреля состояние заболевшего оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой.
Установлено, что с мужчиной контактировал 321 человек из 33 российских регионов — это члены семьи, пассажиры и экипаж рейса, которым он вернулся в страну, сотрудники скорой помощи. Их состояние на контроле у специалистов, пока ни у кого не было выявлено симптомов холеры.
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