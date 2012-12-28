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В России
34
31 минуту назад

Шашлычный набор в мае обойдется в 3,5 тыс. рублей

Средний чек на «шашлычный набор», состоящий из мяса для жарки, шампуров, мангала, угля и розжига, составил в апреле 3,5 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Траты на набор для приготовления шашлыка в апреле выросли на 8% год к году, отметили аналитики.

Средний чек на мясо для жарки вырос за год на 14%, до 904 рублей, на комплект шампуров — на 15%, до 382 рублей, на мангал — на 11%, до 1,7 тыс. рублей. Общая стоимость набора, включая жидкость для розжига, составила 3,5 тыс. рублей.

«Ввиду более раннего старта шашлычного сезона еще в марте фиксировался подъем спроса на 30–35% выше прошлогоднего уровня. В апреле он уже слегка сдулся, как это закономерно происходит после первого месяца активного периода жарки мяса», — сообщили аналитики.

Мясо для шашлыка чаще всего покупают в точках несетевой торговли. Наиболее популярна свинина, курица, баранина.

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