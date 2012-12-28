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В России
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32 минуты назад
В Дагестане задержаны четверо участников террористического сообщества
"Пять жителей республики для осуществления террористической деятельности объединились в устойчивую группу с целью вооруженного нападения и совершения подрыва отдела МВД России по городу Дербенту", – сообщили следователи.
Для совершения теракта боевики приобрели компоненты для изготовления самодельной взрывчатки. Один из участников террористического сообщества 22 апреля оказал сопротивление в ходе проведения оперативных мероприятий и был нейтрализован в Дербенте.
Возбуждено уголовное дело о создании террористического сообщества, приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и террористическому акту. Обстоятельства совершенных преступлений устанавливаются.
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