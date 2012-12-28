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В России
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48 минут назад
В Подмосковье выявили завозной случай холеры у туриста
"Завозной случай холеры выявлен в Московской области у туриста, вернувшегося из Индии. Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза из неблагополучных по холере стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к данной ситуации", — говорится в сообщении.
Управлением Роспотребнадзора по Московской области все необходимые противоэпидемические мероприятия организованы и проводятся.
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