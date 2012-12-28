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В России
51
57 минут назад

Три камчатских поселка накрыл пеплопад от вулкана Безымянный

Пеплопад от извержения вулкана Безымянный на Камчатке накрыл три поселка Мильковского округа полуострова, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС России по Камчатскому краю.

"В посёлках Лазо, Атласово и Таёжный Мильковского округа в результате пеплового выброса из вулкана Безымянного наблюдается выпадение вулканического пепла. Жизнедеятельность населения не нарушена. Спасатели рекомендуют без необходимости не покидать дома и не выходить на улицу", - говорится в сообщении.

По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, где смоделировали траекторию распространения пеплового облака, в настоящее время частицы относит в сторону еще одного населенного пункта - поселка Козыревск Усть-Камчатского района.

Вулкан Безымянный на Камчатке в пятый раз за сутки выбросил столб пепла. Он составил 11 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на северо-северо-восток от вулкана. Код опасности для авиации повышен до "красного". Это значит, что выбросы пепла из кратера Безымянного опасны для всех типов воздушных судов.

Вулкан расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 километров от поселка Ключи и 350 километров от Петропавловска-Камчатского.
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