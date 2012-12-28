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57 минут назад
Три камчатских поселка накрыл пеплопад от вулкана Безымянный
"В посёлках Лазо, Атласово и Таёжный Мильковского округа в результате пеплового выброса из вулкана Безымянного наблюдается выпадение вулканического пепла. Жизнедеятельность населения не нарушена. Спасатели рекомендуют без необходимости не покидать дома и не выходить на улицу", - говорится в сообщении.
По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, где смоделировали траекторию распространения пеплового облака, в настоящее время частицы относит в сторону еще одного населенного пункта - поселка Козыревск Усть-Камчатского района.
Вулкан Безымянный на Камчатке в пятый раз за сутки выбросил столб пепла. Он составил 11 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на северо-северо-восток от вулкана. Код опасности для авиации повышен до "красного". Это значит, что выбросы пепла из кратера Безымянного опасны для всех типов воздушных судов.
Вулкан расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 километров от поселка Ключи и 350 километров от Петропавловска-Камчатского.
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