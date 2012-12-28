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В России
35
28 минут назад

Президент РФ призвал активнее использовать преимущества ИИ в военном деле

Глава государства Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии призвал активнее использовать преимущества технологий искусственного интеллекта (ИИ) на фронте.

Президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Военно-промышленной комиссии, что искусственный интеллект (ИИ) дает огромные преимущества на поле боя, и Россия должна этим пользоваться, — передает ТАСС.

«Следует активизировать выпуск и использование защищённых отечественных программных продуктов и разработок в области искусственного интеллекта для их применения в комплексных автоматизированных системах военного управления», — подчеркнул глава государства. Президент отметил, что сейчас все говорят про ИИ, так как это стало модным и необходимым, но при этом нужно понимать, что настоящие возможности использования этого инструмента являются колоссальными.

Российский лидер отметил, что тот, кто быстрее начнет осваивать такие технологии, получит большие преимущества на поле боя. Глава государства призвал не забывать об этом.

По его словам, у РФ есть и другие идеи, другие разработки.

«Об этом поговорим отдельно», — пояснил он.
ИИ
военное дело
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